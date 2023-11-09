В результате ракетного удара ВСУ по Скадовску погибли пять человек

По предварительной информации, пострадали 10 человек

ГЕНИЧЕСК, 9 ноября. /ТАСС/. Пять жителей Скадовска Херсонской области, по предварительной информации, погибли в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что после обстрела гражданской инфраструктуры Скадовска в лечебные учреждения доставлены 11 человек.

"По предварительной информации, пострадали 15 человек, из которых 5 человек погибли, 10 госпитализированы в Скадовскую ЦРБ", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, удар был нанесен в 10:00 мск, произошло обрушение двухэтажного здания.