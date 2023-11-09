Кассационный суд оставил в силе приговор экс-руководителям ИК-9 в Карелии за избиение

Петрозаводский городской суд ранее признал Савельева и Ковалева виновными в превышении полномочий с применением насилия в отношении осужденного

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 ноября. /ТАСС/. Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор по делу об избиении заключенного бывшим начальником исправительной колонии №9 в Петрозаводске Иваном Савельевым и его бывшим заместителем Иваном Ковалевым, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Судебные акты [оставлены] без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения", - сообщил собеседник агентства.

Ранее Петрозаводский городской суд признал Савельева и Ковалева виновными в превышении полномочий с применением насилия в отношении осужденного, приговорив каждого к семи годам колонии общего режима. Вину бывшие начальники колонии не признали, утверждая, что таких событий не было. Верховный суд Карелии оставил приговор в силе.

По версии гособвинения, в феврале 2014 года подсудимые затащили осужденного гражданина Таджикистана в медицинский кабинет штрафного изолятора за то, что тот был недоволен методами личного обыска. В помещении, по версии гособвинения, Ковалев и Савельев нанесли мужчине в общей сложности 17 ударов руками и ногами по голове и туловищу.