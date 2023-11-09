9 ноября, 10:24

Кассационный суд оставил в силе приговор экс-руководителям ИК-9 в Карелии за избиение

Петрозаводский городской суд ранее признал Савельева и Ковалева виновными в превышении полномочий с применением насилия в отношении осужденного

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 ноября. /ТАСС/. Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор по делу об избиении заключенного бывшим начальником исправительной колонии №9 в Петрозаводске Иваном Савельевым и его бывшим заместителем Иваном Ковалевым, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Судебные акты [оставлены] без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения", - сообщил собеседник агентства.

Ранее Петрозаводский городской суд признал Савельева и Ковалева виновными в превышении полномочий с применением насилия в отношении осужденного, приговорив каждого к семи годам колонии общего режима. Вину бывшие начальники колонии не признали, утверждая, что таких событий не было. Верховный суд Карелии оставил приговор в силе.

По версии гособвинения, в феврале 2014 года подсудимые затащили осужденного гражданина Таджикистана в медицинский кабинет штрафного изолятора за то, что тот был недоволен методами личного обыска. В помещении, по версии гособвинения, Ковалев и Савельев нанесли мужчине в общей сложности 17 ударов руками и ногами по голове и туловищу. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургКарелия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация