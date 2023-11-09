9 ноября, 10:32

В Волгоградской области возбудили дело после получения школьником травмы на детском квесте

По информации следствия, сотрудники игровой комнаты не контролировали надлежащим образом процесс игры

ВОЛЖСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в городе Волжском Волгоградской области после травмирования 12-летнего мальчика в детской игровой комнате во время прохождения квеста. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ.

"В Волжском возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего при прохождении квеста. <…> 12-летний мальчик, находясь в детской игровой комнате одного из торговых центров города Волжский, проходил кино-квест. При выполнении задания по поиску ключа, необходимого по сценарию для открытия сундука, несовершеннолетний, находясь в затемненном помещении, упал с высоты примерно 2,5 м, получив телесное повреждение в виде закрытого перелома правой пяточной кости", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудники детской комнаты не контролировали надлежащим образом процесс игры и до начала квеста не проинформировали ребенка о правилах и технике безопасности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В августе 2023 года суд в Волгограде приговорил к 1,5 года колонии общего режима владелицу детского игрового клуба с батутами после того, как 11-летняя посетительница центра получила травму. Суд установил, что 38-летняя фигурантка дела не зарегистрировала батуты в органах Гостехнадзора, в ее детском центре отсутствовали инструкции о правилах пользования аттракционами, а также не был подобран квалифицированный персонал. Свою вину женщина не признала. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
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