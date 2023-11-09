9 ноября, 11:18

В Воронеже четыре человека пострадали в ДТП с маршрутным автобусом

По данным районного ГУ МВД, столкновение произошло около дома №40 на улице Кольцовской

ВОРОНЕЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Toyota произошло в центре Воронежа. В результате ДТП получили травмы четыре человека, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

"Произошло столкновение автомобиля Toyota под управлением мужчины 1994 года рождения и автобуса ПАЗ маршрута №58 под управлением мужчины 1960 года рождения. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, в медицинское учреждение доставлены три пассажира автобуса ПАЗ: девушка 2006 года рождения и женщины 1958 и 1960 годов рождения, а также водитель автомобиля Toyota", - сообщила собеседница агентства.

По ее данным, столкновение произошло в Воронеже в 12:00 мск около дома №40 улице Кольцовской, причины и обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники полиции. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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