Прокуратура обжаловала отказ суда в заочном аресте Толоконниковой

Одну из основательниц панк-группы Pussy Riot обвиняют в нарушении права на свободу совести и вероисповедания

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Прокуратура подала жалобу на решение об отказе заочно арестовать одну из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иноагентом) по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом ТАСС сообщили в Бабушкинском суде Москвы, где и было принято это решение.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на решение по мере пресечения Н. А. Толоконниковой", - сказали в суде. Ранее суд рассмотрел ходатайство органов следствия и оставил его без удовлетворения.

Толоконникова обвиняется по ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания). Основанием для возбуждения дела стали ее публикации в соцсетях. Какие именно, следствие не уточняет. Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило ее в розыск.

В настоящее время она проживает за пределами России. Минюст в декабре 2021 года включил ее в реестр иноагентов.