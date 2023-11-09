9 ноября, 11:57

На Алтае поезд проехал над спящей на ж/д путях женщиной

Она осталась жива

БАРНАУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Женщина осталась жива после того, как уснула на железнодорожных путях в Алтайском крае и над ней проехали 29 вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО).

"В дежурную часть Алтайского ЛУ МВД России поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями Арбузовка-Дальний машинист грузового поезда с 29-ю вагонами проехал над лежащим в железнодорожной колее человеком", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что прибывшая на место группа полицейских обнаружила 49-летнюю женщину. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне своего 50-летнего юбилея возвращаясь с работы домой, она перепутала станцию и вышла на другой. После чего пошла пешком вдоль железнодорожных путей, женщина употребляла алкогольные напитки и в какой-то момент присела отдохнуть и уснула на путях.

"Машинист увидел лежащего человека в железнодорожной колее, когда уже поезд подъехал достаточно близко, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако тормозной путь был слишком длинный, и грузовой состав прошёл над женщиной и остановился", - добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияАлтайский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация