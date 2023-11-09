На Алтае поезд проехал над спящей на ж/д путях женщиной

Она осталась жива

БАРНАУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Женщина осталась жива после того, как уснула на железнодорожных путях в Алтайском крае и над ней проехали 29 вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО).

"В дежурную часть Алтайского ЛУ МВД России поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями Арбузовка-Дальний машинист грузового поезда с 29-ю вагонами проехал над лежащим в железнодорожной колее человеком", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что прибывшая на место группа полицейских обнаружила 49-летнюю женщину. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне своего 50-летнего юбилея возвращаясь с работы домой, она перепутала станцию и вышла на другой. После чего пошла пешком вдоль железнодорожных путей, женщина употребляла алкогольные напитки и в какой-то момент присела отдохнуть и уснула на путях.

"Машинист увидел лежащего человека в железнодорожной колее, когда уже поезд подъехал достаточно близко, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако тормозной путь был слишком длинный, и грузовой состав прошёл над женщиной и остановился", - добавили в ведомстве.