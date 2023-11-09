9 ноября, 11:56

В Воронеже сообщили о сбое сотовой связи из-за предпринятых мер безопасности

По словам правительства региона, "помехи связаны с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности населения"

ВОРОНЕЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Воронежской области предупредили жителей региона о проблемах с сотовой связью в нескольких районах региона, где проводится комплекс мероприятий для обеспечения безопасности населения. Об этом правительство региона сообщило в своем Telegram-канале.

"В Воронежской области возможны перебои со связью. По информации, поступившей от операторов сотовой связи, в настоящее время в некоторых районах Воронежа и Воронежской области возможен неуверенный прием сигнала сотовой связи. Помехи связаны с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности населения", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, операторы сотовой связи и контрольные ведомства делают все возможное, чтобы ситуация находилась под контролем и просят жителей региона с пониманием отнестись к вынужденной мере. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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