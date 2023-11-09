9 ноября, 12:33,
обновлено 9 ноября, 13:01

В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Всего в момент аварии в автобусе находились 40 человек

ТАСС, 9 ноября. Автобус "Нефаз" и "Камаз" столкнулись в Тольятти Самарской области, пострадали шесть человек. Об этом сообщили ТАСС в УМВД по региону.

"[Пострадали] около шести человек. Тяжелых нет. Это рабочие одного из предприятий", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС, автобус и грузовик столкнулись в Автозаводском районе Тольятти на улице Коммунальной. На момент столкновения в автобусе находились 40 человек. Пожарные выносили пострадавших на спинальных щитах из поврежденного автобуса.

Как уточнили в УГИБДД по области, автобус перевозил пассажиров на "Автоваз". При перестроении водитель не убедился в безопасности и столкнулся с грузовым автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении, а затем со стоящим справа по ходу движения "Камазом". 

Теги:
РоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация