В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Всего в момент аварии в автобусе находились 40 человек

ТАСС, 9 ноября. Автобус "Нефаз" и "Камаз" столкнулись в Тольятти Самарской области, пострадали шесть человек. Об этом сообщили ТАСС в УМВД по региону.

"[Пострадали] около шести человек. Тяжелых нет. Это рабочие одного из предприятий", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС, автобус и грузовик столкнулись в Автозаводском районе Тольятти на улице Коммунальной. На момент столкновения в автобусе находились 40 человек. Пожарные выносили пострадавших на спинальных щитах из поврежденного автобуса.

Как уточнили в УГИБДД по области, автобус перевозил пассажиров на "Автоваз". При перестроении водитель не убедился в безопасности и столкнулся с грузовым автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении, а затем со стоящим справа по ходу движения "Камазом".