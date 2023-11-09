МВД завершило следствие по делу экс-замглавы Минтранса

Владимира Токарева обвиняют в растрате 700 млн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Следователи МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минтранса Владимира Токарева, обвиняемого в растрате 700 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"Следователем следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минтранса России Владимира Токарева. Он обвиняется в растрате денежных средств в особо крупном размере, совершенной с использованием своего служебного положения в составе организованной группы", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что общий ущерб составил более 700 млн рублей. "В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.

По версии следствия, занимая должность руководителя ООО "Спецтрансстрой", Токарев вступил в сговор с бенефициаром ООО "Главстройинвест" и другими лицами. С этой организацией был заключен договор на строительство объекта железнодорожной инфраструктуры, при этом указанные в нем условия соучастники не выполнили в полном объеме. После поступления на банковские счета авансовых платежей, они распорядились ими по своему усмотрению, перечислив контрагентам и физическим лицам. Сотрудники главного управления на транспорте МВД России и ФСБ России в 2022 году пресекли деятельность группы. В ходе расследования допрошены более 30 свидетелей, проведено более 10 обысков и восемь экспертиз, в том числе бухгалтерская, строительно-техническая, почерковедческие. Наложен арест на деньги на счетах обвиняемого и других фигурантов.