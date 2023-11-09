Омский суд ужесточил приговор основателям молодежного экстремистского сообщества

В деятельность экстремистской организации они вовлекли более 30 человек

ОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Омский областной суд ужесточил приговор двум основателям молодежного "Народного объединения русского движения", признанного в России экстремистской организацией, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы омских судов. Вместо исправительных работ на срок 1 год 10 месяцев их приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

"Изучив материалы дела, коллегия по уголовным делам Омского областного суда определила приговор районного суда изменить, назначив каждому наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, сроком на два года, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Дело возбудили по материалам УФСБ России по Омской области. В августе 2023 года Первомайский районный суд установил, что осужденные в декабре 2021 года организовали это сообщество, признанное в апреле 2022 года экстремистским, разработали его структуру, цели и задачи по применению насилия в отношении различных групп населения в зависимости от их социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности. В деятельность организации были вовлечены более 30 человек.