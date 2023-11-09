9 ноября, 13:32

В Грузии возбудили дело из-за пропавшего гражданина России

По имеющейся информации, мужчина, предположительно связанный с "Артподготовкой", мог добровольно пересечь границу с Южной Осетией

ТБИЛИСИ, 9 ноября. /ТАСС/. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту пропажи гражданина России, который, предположительно, пересек границу с Южной Осетией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В департаменте полиции Шида Картли МВД Грузии ведется расследование по статье 143-й уголовного кодекса (о незаконном лишении свободы - прим. ТАСС) в связи с возможным исчезновением гражданина России Р. Ш." - говорится в сообщении.

Как уточняется, сотрудники правоохранительных органов опросили всех лиц, которые могут иметь информацию о пропаже россиянина, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Удалось установить, что 12 октября мужчина направился в Гори, откуда на такси поехал в сторону приграничного села Кирбали. По данным, полученным от опрошенного водителя такси, а также местных жителей, полиция выяснила, что гражданин России, выйдя из автомобиля, добровольно пересек границу и направился вглубь территории Южной Осетии.

МВД не публикует полного имени разыскиваемого, однако, по информации некоторых Telegram-каналов, речь идет о Рафаиле Шепелеве, члене организации "Артподготовка", признанной террористической на территории РФ. 

Теги:
ГрузияРоссияЮжная Осетия
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