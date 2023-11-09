Владельца сгоревшего здания клуба "Полигон" в Костроме отпустили под домашний арест

При этом следствие ужесточило обвинение Ихтияру Мирзоеву

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд изменил меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест депутату Костромской областной думы и владельцу здания сгоревшего клуба "Полигон" в Костроме Ихтияру Мирзоеву, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Мера пресечения изменена на домашний арест до 5 февраля 2024 года", - сказала собеседница агентства.

Мирзоев находился в СИЗО с 10 ноября 2022 года, меру пресечения избирал Басманный суд Москвы.

Ранее следствие ужесточило обвинение Мирзоеву. Изначально он обвинялся в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 219 УК РФ), теперь депутата обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Мирзоев заявлял, что все помещения сдавал в аренду и никакого отношения к деятельности фирмы "Империя", организовавшей работу клуба "Полигон", не имеет.

Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября 2022 года, из здания эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек, пятеро пострадали. СК возбудил уголовные дела по четырем статьям УК РФ. Помимо Мирзоева, фигурантами являются Станислав Ионкин, обвиняемый в стрельбе из ракетницы в помещении, и директор компании "Империя" Наталья Беленогова, которая организовывала работу клуба.

Дело в отношении Мирзоева

В конце 2022 года Мирзоев был готов сотрудничать со следствием и возместить ущерб, причиненный потерпевшим. В день пожара он выразил соболезнования семьям погибших, пообещав оказать помощь.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что Мирзоев в конце 2018 года сменил арендатора здания (ООО "Полигон") перед запланированной проверкой инспекторов государственного пожарного надзора, что сделало ее проведение невозможным. В 2010 году Мирзоев подавал в МЧС декларацию пожарной безопасности на кафе "Полигон". Она была составлена в отношении ООО "Полигон", сам Мирзоев был указан в ней как генеральный директор этой компании.