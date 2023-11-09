9 ноября, 14:01

Главу района Ростовской области арестовали по делу о взятке

По версии следствия, чиновник незаконным путем получил 176 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Зерноградский районный суд Ростовской области арестовал на два месяца главу администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова по делу о взятке. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Постановлением Зерноградского районного суда Ростовской области удовлетворено ходатайство <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Кагальницкого района В. В. Сидорова", - говорится в сообщении.

По версии следствия чиновник подозревается в получении взятки в размере более 176 тыс. рублей от бизнесмена за общее покровительство.

В суде уточнили, что Сидоров останется под арестом до 7 января 2024 года. 

Теги:
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