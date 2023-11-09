Прокурор попросил приговорить двух соучастников убийства Дугиной на сроки до шести лет

Ивана Рыбина и Даниила Чаудхури обвиняют в предоставлении данных об автомобиле и месте жительстве журналистки

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Представитель гособвинения потребовал приговорить бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и Даниила Чаудхури к шести и двум годам колонии соответственно за предоставление данных об автомобиле и месте жительстве журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате покушения, передает корреспондент ТАСС.

"Прошу суд признать виновными Рыбина и Чаудхури по ст.137 УК РФ (незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица). Прошу признать Рыбина также виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Прошу приговорить Рыбина к шести годам колонии общего режима, а Чаудхури - к двум годам колонии общего режима ", - сказал представитель прокуратуры.