9 ноября, 15:03

Фигуранты дела об убийстве замначальника ГИБДД Бердянска не признали вину в суде

Дамиан Омельяненко, Артур Шашенок и Алексей Макаренко обвиняются в организации террористического сообщества и совершении террористического акта, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Фигуранты дела об убийстве заместителя начальника ГИБДД Бердянска Запорожской области, а также о покушении на военного коменданта города и замглавы ВГА Бердянска не признали вину по предъявленному обвинению во время заседания в Южном окружном военном суде, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Полностью не признаю вину", - сказали все подсудимые, отвечая на вопрос судьи о признании вины по предъявленному обвинению.

На скамье подсудимых три человека: Дамиан Омельяненко, Артур Шашенок и Алексей Макаренко. Они обвиняются в организации террористического сообщества и совершении террористического акта, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

По версии следствия, Омельяненко летом 2022 года по предложению своей матери вступил в террористическое сообщество, разделенное на группы для подготовки серии подрывов в Бердянске. Вместе со своим знакомым обвиняемый следил за заместителем начальника ГИБДД по Бердянску и Бердянскому району Александром Колесниковым и передавал информацию о нем через Telegram. Участник второй группировки - Макаренко - получил задание устроить взрыв в тот момент, когда рядом будет полицейский. 26 августа 2022 года Макаренко привел в действие взрывчатку у дома замначальника ГИБДД, когда полицейский подошел к своей машине. В результате Колесников умер в больнице.

В сентябре 2022 года группа наблюдателей установила взрывчатку под днищем машины военкома Бердянска и Бердянского района Артема Бардина, после чего 6 сентября Макаренко привел ее в действие, позвонив на прикрепленный телефон, когда Бардин ехал по пути в морской порт Бердянска. В результате военкома доставили в больницу.

Третье покушение группировки планировалось на заместителя главы ВГА Бердянска по внешней, внутренней политике и массовым коммуникациям Павла Ищука. Омельяненко с Шашенком и их знакомым должны были следить за отделом по работе с обращениями граждан ВГА Бердянска и Ищуком, у фундамента дома которого также установили взрывчатку. Ее привели в действие, когда Ищук проходил рядом. Он также был госпитализирован. 

Теги:
РоссияЗапорожская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация