Фигуранты дела об убийстве замначальника ГИБДД Бердянска не признали вину в суде

Дамиан Омельяненко, Артур Шашенок и Алексей Макаренко обвиняются в организации террористического сообщества и совершении террористического акта, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Фигуранты дела об убийстве заместителя начальника ГИБДД Бердянска Запорожской области, а также о покушении на военного коменданта города и замглавы ВГА Бердянска не признали вину по предъявленному обвинению во время заседания в Южном окружном военном суде, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Полностью не признаю вину", - сказали все подсудимые, отвечая на вопрос судьи о признании вины по предъявленному обвинению.

На скамье подсудимых три человека: Дамиан Омельяненко, Артур Шашенок и Алексей Макаренко. Они обвиняются в организации террористического сообщества и совершении террористического акта, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

По версии следствия, Омельяненко летом 2022 года по предложению своей матери вступил в террористическое сообщество, разделенное на группы для подготовки серии подрывов в Бердянске. Вместе со своим знакомым обвиняемый следил за заместителем начальника ГИБДД по Бердянску и Бердянскому району Александром Колесниковым и передавал информацию о нем через Telegram. Участник второй группировки - Макаренко - получил задание устроить взрыв в тот момент, когда рядом будет полицейский. 26 августа 2022 года Макаренко привел в действие взрывчатку у дома замначальника ГИБДД, когда полицейский подошел к своей машине. В результате Колесников умер в больнице.

В сентябре 2022 года группа наблюдателей установила взрывчатку под днищем машины военкома Бердянска и Бердянского района Артема Бардина, после чего 6 сентября Макаренко привел ее в действие, позвонив на прикрепленный телефон, когда Бардин ехал по пути в морской порт Бердянска. В результате военкома доставили в больницу.

Третье покушение группировки планировалось на заместителя главы ВГА Бердянска по внешней, внутренней политике и массовым коммуникациям Павла Ищука. Омельяненко с Шашенком и их знакомым должны были следить за отделом по работе с обращениями граждан ВГА Бердянска и Ищуком, у фундамента дома которого также установили взрывчатку. Ее привели в действие, когда Ищук проходил рядом. Он также был госпитализирован.