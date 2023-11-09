Площадь, пройденная огнем в раскатной части Каспия под Астраханью, составила 3 тыс. га

Фронт открытого горения составил 700 м

АСТРАХАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Площадь, пройденная огнем в раскатной части Каспийского моря под Астраханью, составила 3 тыс. га. Угроза распространения пожара на населенные пункты отсутствует, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

По данным ведомства, 8 ноября по приложению "Термические точки" зафиксировали возгорание камыша и сухой растительности на территории Володарского района Астраханской области на расстоянии 16 км от населенного пункта Тишково, остров Верхний Осередок в раскатной части Каспийского моря.

"Для мониторинга оперативной обстановки на место загорания привлечен расчет беспилотных авиационных систем главного управления. По результатам пролета БАС установлено, что площадь пройденная огнем составляет 3 тыс. га, фронт открытого горения 700 м. Ввиду отсутствия подъездных путей тушение не представляется возможным. Угроза распространения на населенные пункты отсутствует", - говорится в сообщении.

В связи со складывающейся метеорологической обстановкой и с учетом юго-восточного направления ветра возможно распространение запаха гари на территориях города Астрахани, в Наримановском, Красноярском, Володарском, Камызякском и Приволжском муниципальных районах, добавили в ведомстве.