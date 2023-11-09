9 ноября, 15:21

Во Франции закроют школы в 200 коммунах на севере страны из-за наводнений

© ТАСС/ Reuters

Они не будут работать до конца дня 12 ноября, после чего "красный" уровень погодной опасности может быть продлен в зависимости от ситуации

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил временно закрыть школы в 200 коммунах департамента Па-де-Кале на севере страны из-за риска ухудшения ситуации с наводнениями, от которых регион страдает последние несколько дней. Об этом глава ведомства сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Национальная метеорологическая служба Meteo France объявила наивысший, "красный" уровень погодной опасности в департаменте. "В связи с ожидающимися сильными дождями в Па-де-Кале я призываю население проявлять максимальную осторожность и соблюдать все инструкции по безопасности, - написал Дарманен. - Я поручил префекту закрыть детские сады и школы в 200 наиболее уязвимых коммунах департамента".

Он добавил, что школы не будут работать до конца дня 12 ноября, после чего этот режим может быть продлен в зависимости от погодной ситуации. Жителям региона рекомендовано не покидать свои дома и не использовать автомобили. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
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