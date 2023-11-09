9 ноября, 15:16

В Тамбовской области приставы взыскали 1,2 млн рублей с матери детей-инвалидов

Речь идет о сумме 1 млн 280 тыс. рублей

ТАСС, 9 ноября. Судебные приставы Тамбовской области взыскали с матери двух дочерей с инвалидностью задолженность по алиментам в размере 1 млн 280 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

"Мордовские судебные приставы взыскали с матери задолженность по алиментам в размере 1 млн 280 тыс. рублей. Несовершеннолетние дочери должницы содержатся в детском доме-интернате. <…> Мать была лишена родительских прав", - говорится в сообщении.

Поясняется, что женщина 1980 года рождения, проживающая в поселке городского типа Мордово, не оказывала финансовой помощи своим дочерям с инвалидностью 2007 и 2014 годов рождения. Приставы установили, что мать хранила деньги на другом банковском счету. Взысканных средств оказалось достаточно для погашения задолженности.

В пресс-службе добавили, что деньги перечислены на содержание дочерей. Права детей на финансовое обеспечение матерью восстановлены. 

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РоссияТамбовская область
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