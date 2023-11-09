9 ноября, 15:28

Суд отправил под домашний арест мужчину, следившего за журналистом Коцем

Леониду Гутарову предъявили обвинение о нарушении неприкосновенности частной жизни

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест 28-летнего Леонида Гутарова, который пришел к супруге журналиста Александра Коца и пытался собрать о нем сведения.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гутарову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 7 января",- сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ему предъявлено обвинение о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о Коце. С 4 по 7 ноября он скрытно наблюдал за квартирой семьи журналиста. Также фигурант под надуманным предлогом пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения он передал соучастнику с помощью мессенджера Telegram.

"По уголовному делу проведен обыск в жилище обвиняемого. В ходе допроса мужчина признал вину", - сказали в ГСУ, отметив, что в настоящее время разыскивается соучастник преступления. 

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