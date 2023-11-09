В мусоропроводе дома на востоке Москвы нашли младенца

Новорожденного мальчика в мусоропровод кинула мать

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после обнаружения младенца в ковше мусоропровода дома на Вешняковской улице на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России. Ребенка увезли в больницу.

"Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила в своем Telegram-канале, что младенец находится в безопасности и получает помощь.

"Ребенок жив и находится в безопасности, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написала Ярославская.

Как добавили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы, новорожденного мальчика в мусоропровод кинула мать. Соседи заметили кровь на лестничной клетке и обратились в правоохранительные органы. Младенца нашли в мусорном контейнере на первом этаже.

В новость внесена правка (19:25) - передается с исправлением опечатки в названии улицы, верно - Вешняковская.