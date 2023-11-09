Члены кабмина Непала отдадут одну свою месячную зарплату пострадавшим в землетрясении

В результате происшествия погибли не менее 157 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, а также министры его кабинета пожертвуют по одной своей месячной зарплате пострадавшим в землетрясении, произошедшем в начале ноября на западе гималайского государства. Об этом сообщил новостной портал Nepal News.

Решение отдать свои зарплаты жителям районов, дома которых были разрушены в результате подземных толчков, Дахал и главы министерств страны приняли по итогам заседания правительства, прошедшего в четверг.

Землетрясение в Непале произошло поздно вечером 3 ноября. Геологическая служба США оценила его магнитуду в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4. Крупный материальный ущерб был причинен населению в горном районе Джаяркот и соседних с ним регионах. В результате удара стихии погибли не менее 157 человек, более 200 получили ранения.

Подземные толчки ощущались и в Нью-Дели, расположенном примерно в 600 км от эпицентра землетрясения, и в других районах на севере Индии. О пострадавших и разрушениях там не сообщалось.