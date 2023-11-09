9 ноября, 17:34

СМИ: в Монреале неизвестные обстреляли две еврейские школы

По данным полиции, стрельба произошла ночью, когда в учебных заведениях никого не было

ОТТАВА, 9 ноября. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли две еврейские школы в канадском Монреале, пострадавших нет.

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Об этом сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, стрельба произошла ночью, когда в учебных заведениях никого не было. По факту стрельбы проводится расследование, пока никто не задержан.

В среду в местном университете произошла стычка между двумя учащимися, один из которых в ближневосточном конфликте поддерживает Израиль, а второй - Палестину. В итоге пострадал студент и двое охранников учебного заведения. Полиция задержала 22-летнего молодого человека. 

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Канада
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