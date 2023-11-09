Прокуроры обжалуют отказ суда арестовать офицера, подарившего гранаты помощнику Залужного

Андрея Тимченко обязали прибывать к следователю по первому требованию

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Отказ Печерского суда Киева арестовать офицера Андрея Тимченко, который подарил гранаты погибшему впоследствии при взрыве помощнику главнокомандующего украинской армией Геннадию Частякову, будет обжалован стороной обвинения. Об этом сообщил офис генерального прокурора страны.

"Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона готовят апелляционную жалобу на решение следственного судьи об отказе в применении меры пресечения старшему помощнику заместителя главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) [Валерия Залужного]", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора.

В четверг суд отклонил ходатайство об аресте Тимченко, не избрав, таким образом, ему меру пресечения. Офицер лишь обязан прибывать к следователю по первому требованию.

Ранее Госбюро расследований (ГБР) Украины предъявило Тимченко обвинение в незаконном обороте оружия. По данным следствия, офицер приобрел гранаты, которые затем вручил Частякову, без необходимого для этих случаев разрешения. Шесть из них он положил в подарочную упаковку, а еще две оставил храниться в своем кабинете. ГБР квалифицировало это как "сбыт взрывных устройств".

По данным следствия, 6 ноября Частяков отпраздновал день рождения и вернулся домой с подарками от коллег. Среди подарков был ящик, в котором находились гранаты. Одну из них взял в руки сын офицера. Забирая у ребенка боеприпас, он выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Частяков погиб на месте, его сын был госпитализирован. Накануне в ГБР заявили, что считают основной версией несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством. Однако, как сообщили в ведомстве, следователи также рассматривают версии убийства на почве неприязненных отношений с сослуживцами, попытки покушения на другого офицера из аппарата главкома ВСУ и традиционный "российский след".