Трюдо осудил обстрел еврейских школ в Монреале

Премьер-министр Канады призвал граждан к сдержанности

ОТТАВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил инциденты с обстрелом двух еврейских школ в Монреале. Об этом он заявил журналистам во время посещения этого мегаполиса. Выступление главы правительства транслировали национальные телеканалы.

"Этой ненависти нет места ни в Монреале, ни где-либо в Квебеке, ни где-либо в Канаде", - сказал он. Трюдо отметил, что в Канаде на фоне обострения палестино-израильского конфликта "к сожалению, мы наблюдаем рост угроз насилия на почве ненависти".

В связи с этим глава правительства призвал сограждан быть сдержанными по отношению друг к другу. "Мы канадцы - не такие, - сказал Трюдо. - Наше [этническое и религиозное] разнообразие включает в себя разнообразие точек зрения и мнений, но не ненависть".

В четверг неизвестные обстреляли две еврейские школы в Монреале. По данным полиции, стрельба произошла ночью, когда в учебных заведениях никого не было. По факту стрельбы проводится расследование, пока никто не задержан.

В среду в местном университете произошла стычка между двумя учащимися, один из которых в ближневосточном конфликте поддерживает Израиль, а второй - Палестину. В итоге пострадал студент и двое охранников учебного заведения. Полиция задержала 22-летнего молодого человека.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.