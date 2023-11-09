Член Палаты представителей внесла в Конгресс США статью об импичменте главы МВБ

Тейлор Грин отметила, что "полное пренебрежение жизнями американцев, продемонстрированное министром Алехандро Майоркасом, больше нельзя игнорировать"

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) поставила в Конгрессе США вопрос об импичменте главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса.

"Я только что внесла в Конгресс для рассмотрения в приоритетном порядке статью об импичменте министра Майоркаса, - написала она на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Полное пренебрежение жизнями американцев, продемонстрированное министром Алехандро Майоркасом, больше нельзя игнорировать. Время для новых слушаний и этапов рассмотрения этого дела прошло".

Тейлор Грин отметила, что накануне в штате Джорджия двое граждан США были застрелены торговцами людьми. "Американцев убивают просто за то, что они едут повидаться со своими семьями. Жизни потеряны навсегда. Это должно волновать всех. Это не политический вопрос", - подчеркнула законодательница, вновь призвав к отставке Майоркаса.

Ранее вопрос об импичменте министра внутренней безопасности поднял республиканец от штата Техас Пат Фэллон, который также внес на рассмотрение в Конгресс соответствующие статьи. В интервью телеканалу Fox News Фэллон заявил, что действия министра подорвали иммиграционную систему США и поставили под угрозу американскую национальную безопасность.