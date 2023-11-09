В Скадовске сработала система ПВО

По словам главы администрации Скадовского муниципального округа Сергея Швайко, это произошло около 20:00 мск

ГЕНИЧЕСК, 9 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по Скадовску в Херсонской области, но сработала система ПВО. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Скадовского муниципального округа Сергей Швайко.

"Над Скадовском сработала [система] ПВО", - сказал он. По его словам, это произошло около 20:00 мск.

Утром ВСУ выпустили ракеты по Скадовску, произошло обрушение двухэтажного здания. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Как сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС, пять жителей Скадовска Херсонской области, по предварительной информации, погибли, десять - госпитализированы в Скадовскую ЦРБ.