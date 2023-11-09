9 ноября, 18:35
Военная операция на Украине

В Скадовске сработала система ПВО

По словам главы администрации Скадовского муниципального округа Сергея Швайко, это произошло около 20:00 мск

ГЕНИЧЕСК, 9 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по Скадовску в Херсонской области, но сработала система ПВО. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Скадовского муниципального округа Сергей Швайко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Над Скадовском сработала [система] ПВО", - сказал он. По его словам, это произошло около 20:00 мск.

Утром ВСУ выпустили ракеты по Скадовску, произошло обрушение двухэтажного здания. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Как сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС, пять жителей Скадовска Херсонской области, по предварительной информации, погибли, десять - госпитализированы в Скадовскую ЦРБ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация