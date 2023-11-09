9 ноября, 17:42

В Паттайе напали на россиянку

Как пишет портал The Pattaya News, двое мужчин подъехали к девушке на мотоцикле, когда она возвращалась из магазина, вырвали у нее из рук телефон, ударили ее по голове и скрылись

БАНГКОК, 9 ноября. /ТАСС/. Нападение было совершено на 23-летнюю россиянку в курортном таиландском городе Паттайя. Об этом сообщил новостной портал The Pattaya News.

По его сведениям, двое мужчин подъехали к девушке на мотоцикле, когда она возвращалась из магазина, вырвали у нее из рук телефон и скрылись. Один из мужчин нанес ей удар по голове. По свидетельствам самой пострадавшей, нападавшие являются тайцами.

Россиянке оказана необходимая медицинская помощь. Расследованием обстоятельств нападения занимаются сотрудники местной туристической полиции. 

Теги:
ТаиландРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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