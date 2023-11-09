9 ноября, 17:42 В Паттайе напали на россиянку

Как пишет портал The Pattaya News, двое мужчин подъехали к девушке на мотоцикле, когда она возвращалась из магазина, вырвали у нее из рук телефон, ударили ее по голове и скрылись