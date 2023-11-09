Информация о нахождении в горах Абхазии вооруженной группы не подтвердилась

Об этом сообщили в пресс-службе Службы госбезопасности республики

СУХУМ, 9 ноября. /ТАСС/. Информация о нахождении у села Азанта Гулрыпшского района Абхазии группы вооруженных людей не подтвердилась в ходе поисков, проведенных 8-9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Службы госбезопасности (СГБ) республики.

"8-9 ноября службой государственной безопасности совместно с министерством обороны, госслужбой охраны и МВД Абхазии был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на перепроверку оперативной информации о возможном нахождении вблизи населенного пункта Азанта Гулрыпшского района вооруженной группы лиц. В частности, была осуществлена блокировка путей выхода на объекты критической инфраструктуры, общее усиление мер безопасности, а также разведка на местности. По результатам проведенных мероприятий информация не нашла своего подтверждения", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что "СГБ оперативно реагирует на любые угрозы безопасности Республики Абхазия".