9 ноября, 18:56

Военный трибунал рассматривает апелляцию по делу о шпионаже итальянца в пользу РФ

Защита оспаривает первичный приговор - 30 лет тюремного заключения, заявил адвокат Роберто Де Вита

РИМ, 9 ноября. /ТАСС/. Военный апелляционный трибунал начал процесс по делу итальянского военнослужащего Вальтера Биота, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ. Как ТАСС рассказал адвокат Роберто Де Вита, защита оспаривает первичный приговор - 30 лет тюремного заключения.

Как сообщил юрист, следующее заседание назначено на 5 декабря, когда, по его словам, должно быть вынесено решение. Сотрудник Генштаба Минобороны Биот был задержан вместе с представителем атташата посольства РФ вечером 30 марта 2021 года на парковке в периферийном районе Рима. У них обнаружили носитель данных и коробку с наличными деньгами.

"Мы добились проведения повторной экспертизы видео, снятого камерами внутреннего наблюдения", - указал собеседник агентства. Обвинения Биота в разглашении секретной информации с целью содействия шпионажу, в передаче конфиденциальной информации и проведении фотосъемки в шпионских целях опиралось на записи скрытых камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы его действия.

Биот всегда отрицал, что имел доступ к секретным документам. Защита, которую представляет Де Вита, указывает на недостаточность доказательств, в том числе с учетом того, что часть материалов дела засекречена из-за конфиденциальности документов, якобы переданных итальянцем представителю российского посольства.

"Мы продолжим нашу правовую борьбу до тех пор, пока нерушимые конституционные принципы не будут уважаться даже в таком деле, когда сложно не допустить ущемления принципов правого государства за счет государственных соображений", - сказал юрист.

Решение апелляционного суда можно в дальнейшем оспаривать в Кассационном суде. Де Вита еще раз подчеркнул юридический парадокс дела Биота, которого судят одновременно военный трибунал и гражданский суд. Параллельный процесс еще не завершился даже приговором первичной инстанции, который ожидается не раньше февраля будущего года. Де Вита убежден, что данный процесс подвержен политической конъюнктуре. 

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