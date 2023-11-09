9 ноября, 19:11

Южная Осетия передала Грузии участника инцидента со стрельбой на границе

В результате ЧП один гражданин погиб, второго задержали

ЦХИНВАЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Южной Осетии передали грузинской стороне участника инцидента со стрельбой на югоосетино-грузинской границе, в ходе которого погиб гражданин Грузии. Об этом сообщила пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

6 ноября на приграничной югоосетинской территории в окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района пограничный наряд обнаружил двух нарушителей государственной границы на автомобиле, находившихся в состоянии опьянения. При задержании нарушители оказали сопротивление, пограничники открыли огонь по автомобилю, в результате один гражданин Грузии погиб, второй был задержан. По инициативе грузинской стороны по данному вопросу были начаты переговоры в рамках МПРИ, их результаты не комментировались.

"Как сообщалось ранее, 6 ноября в окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района за незаконное пересечение югоосетино-грузинской государственной границы пограничным нарядом задержан гражданин Грузии. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что им является житель н. п. Кирбали Горийского муниципалитета Дотиашвили Л., <…> - сказали в КГБ, уточнив, что задержанный раскаялся в содеянном.

В ведомстве отметили, что, "принимая во внимание, что расследование инцидента проведено оперативно и в полном объеме, а также исходя из гуманитарных соображений принято решение о выдворении Дотиашвили в Грузию". Задержанного передали грузинской стороне вечером 9 ноября в 20.00 мск, уточнили в пресс-службе КГБ.

Подробности инцидента

В Комитете госбезопасности Южной Осетии уточнили, что погибший в ходе инцидента на границе гражданин Грузии был участником боевых действий в августе 2008 года в составе грузинских вооруженных формирований. "Касаясь причин перехода на территорию Южной Осетии, Дотиашвили Л. сообщил, что он и его товарищи знали о линии прохождения государственной границы, но намеренно нарушили ее под влиянием местного активиста <...> (погибшего при задержании гражданина Грузии - прим. ТАСС), сторонника [Михаиила] Саакашвили (бывшего президента Грузии, - прим. ТАСС), функционера оппозиционной партии "Единое национальное движение", участника военных действий на территории Южной Осетии в августе 2008 года в составе грузинских вооруженных формирований", - отметили в КГБ.

В ведомстве добавили, что участники нарушившей югоосетино-грузинскую границу группы находились в состоянии алкогольного опьянения и оказали сопротивление пограничному наряду, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников.

"На основе анализа данной ситуации Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия в очередной раз напоминает, что все возможные направления проникновения нарушителей государственной границы находятся в зонах контроля и секторах воздействия пограничных сил Южной Осетии", - подчеркнули в ведомстве. 

Теги:
ГрузияЮжная Осетия
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