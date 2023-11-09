Рижский суд приговорил экс-депутата Сейма Латвии к тюремному сроку за шпионаж в пользу РФ

Осужденные свою вину отрицают и намерены обжаловать приговор

ВИЛЬНЮС, 9 ноября. /ТАСС/. Рижский суд приговорил к тюремному заключению на срок в восемь с половиной лет бывшего депутата Сейма (парламента) Латвии Яниса Адамсонса за якобы шпионаж в пользу РФ. Об этом сообщил телеканал Rus.lsm.lv в программе "Сегодня вечером".

"Установлено, что Адамсонс незаконно, систематически и целенаправленно собирал и передавал через гражданина РФ и экс-сотрудника КГБ Геннадия Силонова закрытую информацию, а также другую информацию Федеральной службе безопасности Российской Федерации", - приводятся в эфире слова судьи Рижского городского суда Эрленса Эрнстсонса.

Как установило следствие, это была информация, которая давала представление о работе латвийских госучреждений, правоохранительных органов и органов госбезопасности, а также содержала сведения о системе государственной обороны.

Силонов также признан виновным и приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Осужденные свою вину отрицают и намерены обжаловать приговор.