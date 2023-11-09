9 ноября, 19:22

ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене

Ведомство требует ареста Блинова

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали россиянина Блинова Г.А. по делу о госизмене, сообщили ТАСС в Лефортовском суде Москвы, в который поступило ходатайство о его аресте.

"Суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блинова Г.А., задержанного ранее по делу, возбужденному по ст.275 УК РФ (госизмена)", - сказал собеседник агентства.

Суть обвинения в суде не раскрыли, сославшись на то, что материалы дела засекречены.

По данной статье Блинову грозит до 20 лет лишения свободы. 

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