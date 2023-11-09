В Переславле устранили коммунальную аварию на трубопроводе

Полностью восстановить водоснабжение в городе планируют к утру

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Заполнение системы водоснабжения началось в Переславле-Залесском Ярославской области, подача воды была приостановлена по всему городу почти на двое суток, теперь коммунальную аварию устранили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

"В Переславле-Залесском закончены работы по замене трубопровода на аварийном участке. Началось заполнение коллектора и систем водоснабжения. Чтобы избежать гидроудара, подача воды осуществляется постепенно. В какие-то дома вода придет раньше, в какие-то позже, но к утру водоснабжение в городе будет полностью восстановлено", - написал Евраев.

Губернатор поблагодарил жителей за терпение и понимание, аварийные службы - за оперативную и круглосуточную работу.

8 ноября в Переславле произошла авария на напорном коллекторе главной насосной станции. Жители всего города - около 37 тыс. человек - остались без холодной и горячей воды. Аварийные службы и администрация городского округа работали круглосуточно, проводилась полная замена участка трубопровода. В школах учебный процесс 9 ноября прошел дистанционно, детские сады не работали.

Переславская межрайонная прокуратура провела проверку и внесла представления об устранении нарушений главе Переславля-Залесского Дмитрию Зяблицкому, а также руководству ООО "Городские коммунальные сети". По данным прокуратуры, холодное водоснабжение отключили с 09:00 часов 8 ноября в 4-м, 5-м и 6-м микрорайонах, центральной и южной частях города, а также в селе Большая Брембола. Перерыв подачи воды превысил допустимые нормы.

Ранее сообщалось, что из-за переполнения канализационного колодца сточные воды попали в реку Трубеж. Река впадает в Плещеево озеро, расположенное на особо охраняемой природной территории. Специалисты экстренно сделали отбор проб воды в реке и озере.