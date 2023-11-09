СК Липецкой области возбудил дело о присвоении займов на сумму 28 млн рублей

По данным следствия, подозреваемый оформил договоры займа с представителями коммерческих организаций, пообещав вернуть в оговоренные срок полную сумму и полученный дополнительный доход

ТАСС, 9 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту присвоения займов на сумму более 28 млн рублей, которые были получены из корыстных побуждений от представителей фирм Липецкой области. Об этом сообщала пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, подозреваемый в феврале 2021, сентябре 2022 и январе 2023, действуя из корыстной заинтересованности, оформил договоры займа с представителями коммерческих организаций на общую сумму более 28 млн рублей", - говорится в сообщении.

Потерпевшие обратились в следственные органы. Заемщик обязался вернуть в оговоренные срок полную сумму и полученный дополнительный доход. Потерпевшие переводили ему деньги и отдавали наличными при встрече. "Следствие полагает, что подозреваемый не собирался исполнять взятые на себя обязательства по возвращению долга", - уточнили в СК.