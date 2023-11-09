В ДНР сообщили о ранении трех человек в Макеевке в результате сброса взрывчатки

Это произошло в Советском районе Макеевки на железнодорожном переезде поселка Шахты-21

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Трое мужчин получили ранения в результате сброса боеприпаса в Советском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 ноября, по состоянию на 23:30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. В Советском районе Макеевки на железнодорожном переезде поселка Шахты-21 в результате сброса ВОП (взрывоопасного предмета - прим. ТАСС) с БПЛА ранены мужчины 1988, 1991 и 1992 годов рождения", - говорится в сообщении.

Украинские войска при помощи беспилотника сбросили взрывчатки в Петровском и Кировском районах Донецка. Ранения получили два человека.