В Дагестане задержали четырех жителей за вымогательство 75 млн рублей

Участников группы задержали при получении 50 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 9 ноября./ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей республики, которые незаконно задержали и вымогали деньги у местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей республики, подозреваемых в вымогательстве и незаконном лишении свободы. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 127 (незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой) и п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 (вымогательство совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере) УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 31 октября 2023 года четыре местных жителя и неустановленные лица, объединившись ранее в организованную преступную группу, находясь в гаражном помещении, расположенном по улице Ирчи Казака в Махачкале, с целью вымогательства денежных средств в сумме 75 млн рублей за якобы оказанную ими услугу в возврате земельного участка площадью 3 га, стали требовать от 32-летнего жителя Махачкалы передачи указанной суммы, угрожая применением насилия. Восприняв угрозы как реальные, мужчина согласился на их требования, после чего обратился в полицию.

"В рамках проводимых оперативных мероприятий 8 ноября 2023 года одному из участников преступной группы был передан макет денежных средств в сумме 50 млн рублей, после чего участники преступной группы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В ближайшее время в отношении подозреваемых будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.