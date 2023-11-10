В Москве арестовали экс-гендиректора ООО "Авиатика" по делу о хищениях в Минпромторге РФ

Игорь Пьянков раскаялся и сотрудничает со следствием

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО бывшего генерального директора ООО "Авиатика" Игоря Пьянкова - основного фигуранта дела о многомиллионном хищении при создании программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, потерпевшей стороной по уголовному делу признан Минпромторг России.

"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2024 года", - говорится в постановлении судьи Ларисы Семеновой.