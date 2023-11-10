В Петропавловске-Камчатском задержали вылет семи авиарейсов из-за непогоды

К берегам Камчатки подошел Охотоморский циклон

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Вылет семи авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержали из-за Охотоморского циклона, который начал оказывать влияние на погоду в крае, следует из информации на онлайн-табло аэропорта Елизово.

Так, задержан вылет двух рейсов в Усть-Камчатск, двух - в Никольское, двух - в Усть-Хайрюзово и один - в Северо-Курильск.

Охотоморский циклон подошел к берегам Камчатки, в крае прогнозируют метель и ветер со скоростью до 30 м/с. В горных и предгорных районах ожидается налипание мокрого снега. Явления сохранятся до конца суток 11 ноября.

В настоящий момент в Петропавловске-Камчатском пасмурно, туман, ветер около 10 м/с.