На Камчатке пепловый шлейф от вулкана Ключевского протянулся на 110 км

На пути его распространения нет населенных пунктов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. Пепловый шлейф от вулкана Ключевская сопка на Камчатке распространился на 110 км на восток, сообщили в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 5 км над уровнем моря протянулся на 110 км на восток от вулкана Ключевской. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Однако при изменении направления ветра не исключается оседание незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского и Мильковского муниципальных районов.

Активность Ключевского вулкана в последние дни резко снизилась. Ученые считают, что вершинное извержение, которое началось в июне 2023 года, завершилось.