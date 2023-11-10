Протестующие против действий Израиля проникли в здание редакции NYT

Нескольких человек задержала полиция

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Несколько демонстрантов, протестующих против действий Израиля в отношении сектора Газа, проникли в четверг в здание в центре Нью-Йорка, где размещается редакция газеты The New York Times. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы, находящиеся на месте событий.

По их словам, несколько активистов, выступающих в поддержку Палестины, смогли прорваться внутрь. Спустя некоторое время их вывела охрана, несколько протестующих задержала полиция.

Демонстранты нанесли слово "ложь" на двери, на здании также видны надпись "Освободите сектор Газа" и наклейки "Каждый раз, когда СМИ врут, в секторе Газа гибнут люди".

Вокруг здания дежурят усиленные отряды полиции, часть прилегающей территории оцепили правоохранители.