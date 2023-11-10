9 ноября, 23:52
Палестино-израильский конфликт

Протестующие против действий Израиля проникли в здание редакции NYT

Акишев Денис/ ТАСС
© Акишев Денис/ ТАСС

Нескольких человек задержала полиция

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Несколько демонстрантов, протестующих против действий Израиля в отношении сектора Газа, проникли в четверг в здание в центре Нью-Йорка, где размещается редакция газеты The New York Times. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы, находящиеся на месте событий.

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По их словам, несколько активистов, выступающих в поддержку Палестины, смогли прорваться внутрь. Спустя некоторое время их вывела охрана, несколько протестующих задержала полиция.

Демонстранты нанесли слово "ложь" на двери, на здании также видны надпись "Освободите сектор Газа" и наклейки "Каждый раз, когда СМИ врут, в секторе Газа гибнут люди".

Вокруг здания дежурят усиленные отряды полиции, часть прилегающей территории оцепили правоохранители. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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