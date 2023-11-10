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У берегов Сахалина сел на мель танкер из Приморья

На помощь из порта Корсаков вышло спасательное судно "Отто Шмидт"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Танкер "Виктория" в пятницу в 09:35 (01:35 мск) сел на мель у берегов Сахалина. Подан сигнал бедствия, сообщили ТАСС в морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска.

"Судно село на мель в 400 м от берега возле мыса Лопатино Невельского района (юго-западное побережье Сахалина - прим. ТАСС)", - рассказал собеседник агентства.

По информации ГУ МЧС России по Сахалинской области, класс судна - танкер. "Со слов капитана, поступления воды нет, повреждений нет. Подан сигнал бедствия. На борту находится 10 членов экипажа, порт приписки судна - Владивосток, в медицинской помощи не нуждаются, запас воды и продуктов питания имеется", - рассказали журналистам в управлении.

На борту танкера находится 700 тонн топлива. На помощь к нему из порта Корсаков (юг Сахалина) вышло спасательное судно "Отто Шмидт". Планируется, что оно подойдет к месту происшествия к вечеру, сообщили в МЧС. 

Теги:
РоссияПриморский крайСахалинская область
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