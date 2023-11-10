В ДНР задержали украинца, подозреваемого в организации покушения в Мариуполе

В управлении ФСБ по региону сообщили, что оперативные мероприятия позволили предотвратить убийство и задержать заказчика и организатора после приезда на территорию региона

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали украинца, который подозревается в организации покушения на директора одного из производственных объединений Мариуполя. Об этом сообщили ТАСС в управлении ФСБ по региону.

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Украины по подозрению в организации заказного убийства. Задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений Мариуполя", - сообщили в УФСБ.

По данным силовиков, оперативные мероприятия позволили предотвратить убийство и задержать заказчика и организатора после приезда на территорию региона.