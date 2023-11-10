В ДНР возбудили дело по факту организации попытки заказного убийства

По версии следствия, подозреваемый обратился к одному из жителей региона с просьбой совершить убийство за вознаграждение в размере 6,5 млн рублей

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) возбудил уголовное дело по факту организации попытки заказного убийства директора одного из производственных объединений Мариуполя.

"Следственным комитетом Российской Федерации по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму)", - сообщили ТАСС в СК РФ по ДНР.

По версии следствия, подозреваемый обратился к одному из жителей региона с просьбой совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 6,5 млн рублей. "Далее обвиняемый передал предполагаемому исполнителю убийства информацию о месте проживания потерпевшего, распорядке его дня, используемом транспортном средстве, а также денежное вознаграждение", - добавили в СК.

Подозреваемому предъявлено обвинение. В отношении него по ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств.

Ранее в управлении ФСБ по ДНР сообщили ТАСС о предотвращении убийства директора одного из производственных объединений Мариуполя и задержании гражданина Украины, подозреваемого в преступлении.