Колокольцев сообщил о превышении 90% раскрываемости отдельных видов преступлений в РФ

Глава МВД России отметил, что раскрываемость по убийствам и покушениям на убийство достигла почти 100%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, отметив превысившую 90% раскрываемость некоторых видов преступлений в России в 2023 году. Поздравление опубликовано на сайте ведомства.

"В этом году нам удалось многого добиться. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью. По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к 100%-му рубежу. Такого в истории еще не было" - отметил глава МВД.

По его словам, новое поколение сотрудников министерства достойно продолжает традиции предшественников и делает все, для того чтобы граждане страны чувствовали себя защищенными, уважали полицию и доверяли ей. "Реализуются последовательные меры, направленные на обеспечение экономической безопасности государства, противодействие коррупции, экстремизму и наркобизнесу. Также в числе приоритетов - профилактика противоправных деяний в сфере информационных технологий, пресечение каналов нелегальной миграции, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних", - добавил Колокольцев, отметив, что особое внимание также уделяется развитию подразделений участковых уполномоченных полиции.

Министр адресовал "самые добрые слова" коллегам, которые выполняют оперативно-служебные задачи в новых субъектах РФ. "Несмотря на сложные условия и постоянные провокации со стороны киевского режима, там сформированы территориальные органы МВД России. Проводится большая работа по своевременной выдаче жителям паспортов гражданина РФ" - напомнил глава МВД.

Он отметил востребованность глубоких знаний ветеранов органов внутренних дел, которые всегда готовы помочь молодым полицейским, и отдал дань памяти погибшим сотрудникам, чьи "подвиги навсегда останутся символом стойкости, отваги и несокрушимости духа".

В заключение Колокольцев поблагодарил личный состав МВД за высокий профессионализм и ответственное отношение к работе, а также пожелал сотрудников успехов в службе, благополучия, здоровья, поддержки родных и близких.