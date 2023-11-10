10 ноября, 01:44

У жителя Амурской области нашли почти 120 кг марихуаны

Сотрудники ФСБ изъяли 23 мешка с растительной массой

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Амурской области обнаружили и изъяли почти 120 кг марихуаны у жителя Белогорска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"У жителя Амурской области обнаружено оборудование для изготовления наркотических средств, а также 23 синтетических мешка, наполненных растительной массой, являющейся по результатам исследования наркотическим веществом - каннабисом. Общая масса изъятого из незаконного оборота наркотического вещества превысила 118 кг", - говорится в распространенном сообщении.

Наркотики были обнаружены во время оперативно-разыскных мероприятий. 40-летнего местного жителя арестовали, против него возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Теперь ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. 

Теги:
Амурская область
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