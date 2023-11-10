В Хабаровске из-за метеоусловий перенесли вылет пяти авиарейсов

В крае с вечера 9 ноября действует мощный циклон

ТАСС, 10 ноября. Вылет пяти авиарейсов перенесли в Хабаровске из-за метеоусловий в аэропортах назначения, сообщили в Telegram-канале Международного аэропорта Хабаровск.

"По метеоусловиям аэропортов назначения перенесено время вылета следующих рейсов: Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Херпучи за 8 ноября <…>, Хабаровск - Богородское за 9 ноября <…>, Хабаровск - Чумикан за 9 ноября <…>, Хабаровск - Ноглики <…>, Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян", - указано в сообщении.

В Telegram-канале Хабаровских авиалиний отметили, что рейс за 10 ноября в Аян и обратно перенесен на 11 ноября из-за сильного ветра в селе. Время вылета рейса в Богородское за 9 ноября пока не назначено - в селе идет сильный снег, видимость не превышает 1 тыс. м. Рейс за 8 ноября в Херпучи и обратно также перенесен на 11 ноября, поскольку в пункте назначения снегом засыпана взлетно-посадочная полоса.

Снежный циклон активно действовал в Хабаровском крае 6 и 7 ноября, а затем ушел на восток за Курильские острова. Новый мощный циклон пришел вечером 9 ноября и будет действовать до 11 ноября. Ожидается сильный снег, скорость ветра составит 15-20 м/с.