10 ноября, 02:54

Между югом и севером Сахалина нарушилось авиасообщение из-за непогоды

Задерживаются шесть рейсов на прилет и вылет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Шесть рейсов на прилет и на вылет задержаны между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским, а также Охой на севере Сахалина из-за непогоды, сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту.

"Задержка по метеоусловиям", - рассказал собеседник агентства.

По данным табло аэропорта, четыре рейса на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским с утра откладывали на более позднее время, а затем перенесли на 11 ноября. Кроме того, на 4 часа задержан вылет в Оху, соответственно, на то же время сдвинут обратный рейс.

Ранее спасатели объявили на севере Сахалина экстренное предупреждение из-за циклона. Сейчас в Александровске-Сахалинском и Охинском районах метель, дует ветер, температура воздуха - минус 1 градус. На юге острова спокойная погода без осадков и ветра, температура воздуха в Южно-Сахалинске - плюс 9 градусов. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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