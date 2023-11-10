В Новой Каховке заявили о применении ВСУ "дронового террора" в течение шести месяцев

Председатель совета депутатов городского округа Владимир Леонтьев отметил, что ежедневно от беспилотников страдают именно мирные жители

ГЕНИЧЕСК, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже шестой месяц ежедневно подвергают опасности мирных жителей Новой Каховки, заявил ТАСС председатель совета депутатов Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"С 6 июня, когда был совершен теракт на Каховской ГЭС и нам мешали проводить эвакуацию, начался дроновый террор, и он продолжается до сих пор", - сказал он.

Леонтьев уточнил, что ежедневно от дронов страдают именно мирные жители. "Ситуация на самом деле довольно напряженная, но не критичная. Очевидно, что все попытки ВСУ наступать бесперспективны. Люди и гражданские объекты попадают под ежедневные обстрелы - это большая проблема", - отметил он.

Председатель совета добавил, что ВСУ стали применять кассетные боеприпасы для обстрелов Новой Каховки. При этом, по его словам, несмотря на постоянные обстрелы, в Новой Каховке продолжают работать все службы. "И кассетные боеприпасы, и РСЗО, и дроны - все, что попадает в руки ВСУ, используется против нас", - рассказал он, комментируя обстановку в городе.

"Но попытки ВСУ захватить плацдармы, удержаться абсолютно бесперспективны с военной точки зрения", - подчеркнул Леонтьев.