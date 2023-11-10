В Красноярске в более 100 жилых домах ограничили теплоснабжение из-за аварии на теплосетях

Также под ограничения попали четыре детских сада, два детдома, две школы, один техникум и один спорткомплекс

КРАСНОЯРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Теплоснабжение временно ограничено на правом берегу в Красноярске в 107 жилых домах, 4 детских садах, 2 детдомах, 2 школах и в 1 техникуме. Об этом говорится в сообщении Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании.

По данным Гидрометцентра, на 10:00 (6:00 мск) в Красноярске около минус 17 градусов.

"Под временное ограничение теплоснабжения попали 135 домов, из них 107 жилых зданий", - говорится в сообщении. Согласно списку, приведенному компанией, также под ограничения попали четыре детских сада, два детдома, две школы, один техникум и один спорткомплекс.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе филиала, в части домов отопление отключено, а в части снижены параметры теплоснабжения.

На месте, где обнаружено парение, работают 30 человек и 6 единиц техники. Специалисты приступили к поиску места порыва. После того, как оно будет найдено, список домов, попавших под ограничения, сократится.