10 ноября, 04:12

В Новосибирске изъяли свыше 9 кг синтетического наркотика

Сотрудники УФСБ пресекли деятельность нарколаборатории

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ в Новосибирске пресекли деятельность нарколаборатории и изъяли с места преступления более 9 кг синтетического наркотика, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"Сотрудники управления установили, что двое безработных граждан <...> организовали лабораторию по производству наркотиков. В арендованном подозреваемыми частном доме обнаружены и изъяты наркотическое средство Альфа-PVP массой свыше 9,4 кг, 20 литров вещества, содержащего наркотические средства, 220 литров запрещенных к свободному обороту прекурсоров, а также химические реактивы и лабораторное оборудование", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что произведенные синтетические наркотики дилеры планировали распространять через интернет-магазин на территории Сибирского федерального округа. В отношении фигурантов следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК России (незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере).

"Подозреваемые задержаны, решением суда им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в УФСБ. 

Теги:
Новосибирская область
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